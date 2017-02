it-termine.at by Computerwelt

•Der Internet World Shop, der mit mobilen Payment-Applikationen oder QR-Shopping-Lösungen die Digitalisierung am Point of Sale demonstriert

Seit mehr als 20 Jahren ist die Internet World die Leitveranstaltung, die die E-Commerce Branche begleitet. Im Zuge der Digitalisierung hat die Messe an Bedeutung gewonnen und verzeichnet in den letzten drei Jahren durchschnittlich zweistellige Wachstumsraten. Die Messe bietet auf mehr als 22.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche einen thematischen Überblick über sämtliche Bereiche des Digitalen Business mit Schwerpunkt E-Commerce. Die Veranstalter rechnen in diesem Jahr mit über 400 Ausstellern aus Europa und weltweit. Mehr als 16.000 Besucher aus dem In- und Ausland werden erwartet. Der Besuch der Messe ist nach Vorabregistrierung unter tickets.internetworld-messe.de kostenfrei.