it-termine.at by Computerwelt

Wie das CERN seine Daten beschleunigt

Das CERN, die Europäische Organisation für Kernforschung, verwaltet und analysiert seine Daten mit der Open Source-Software von Pentaho. Das Projekt ist eines von vielen, die auf dem diesjährigen „Pentaho Community Meeting PCM17“ vorgestellt werden.

Die Veranstaltung findet von 10. bis 12. November in Mainz statt und ist die zentrale Plattform für den Austausch zwischen Pentaho-Anwendern.

Die renommierte Veranstaltung feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen mit einer Reihe spannender Vorträge und mit intensivem Networking. Auf dem Pentaho Community Meeting treffen sich Pentaho-Anwender aus der ganzen Welt, um die neuesten Pentaho Innovationen zu diskutieren und spannende technische Projekte sowie Best Practices von Pentaho-Implementierungen zu hören. Das PCM17 ist offen für jeden, der mit Pentaho zu tun hat (Entwicklung, Erweiterungen oder Implementierung) oder sich dafür interessiert. Pentaho-Experten wie Architekten, Entwickler, Produktmanager können ihre neuesten Entwicklungen vorstellen. Die Teilnahme am Event ist kostenlos; nur eine verbindliche Anmeldung ist notwendig. Organisiert wird der Event von Pentaho-Partner it-novum gemeinsam mit Pentaho.

Zahlreiche Use Cases

Neben den Fachvorträgen werden auf dem Pentaho Community Meeting auch zahlreiche Use Cases vorgestellt, die den Einsatz von Pentaho in der Praxis zeigen. Jan Janke, Deputy Group Leader of Administrative Information Systems am CERN, stellt unter dem Titel „CERN’s Business Computing Accelerated by Pentaho“ das Datenmanagement und die Datenanalyse bei der Forschungsorganisation vor. Werner Fragner, Project Director, und Maik Hering, Product Manager bei STIWA, zeigen, wie bei STIWA Pentaho IoT-Analysen in der Produktion ermöglicht. Kamil Nešetřil, Researcher der Technischen Universität von Liberec, stellt die Auswertung von Umweltdaten mit Pentaho an der Universität vor. Und Devan Manharlal, Health Information Systems Senior Specialist bei Jhpiego, präsentiert ein Gesundheitsdatensystem in Mosambik.

Call for Papers

Bis 30. September ist zudem der Call for Papers offen. Pentaho-Anwender, die ihre Erfahrungen mit dem Einsatz von Pentaho teilen wollen, können ihren Vortragsvorschlag einfach über das Kontaktformular einreichen.

Vielfältiges Programm

Die Veranstaltung startet am Freitagabend mit einem Hackathon, Networking und Drinks in einem gemütlichen Weinkeller und setzt sich mit technischen Kurzvorträgen fort. Am darauffolgenden Tag erwarten die Teilnehmer unter anderen Präsentationen dieser Referenten:

· Jan Janke, Deputy Leader of Administrative Information Systems am CERN

· Pedro Alves, Senior Vice President Community bei Pentaho

· Dan Keeley, Open Source BI Consultant bei Code BI Ltd

· Nelson Souza, Business Intelligence Consultant bei Ubiquis Consulting

· Francesco Corti, Product Evangelist bei Alfresco

· Pedro Vale, VP Engineer bei Pentaho

Das Pentaho Community Meeting endet mit einem Social Event am Sonntag, zu dem alle Teilnehmer herzlich eingeladen sind. Interessenten können sich auf dieser Seite anmelden.