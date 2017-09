it-termine.at by Computerwelt

VÖSI Software Day 2017

Am 20. September 2017 findet der erste VÖSI SOFTWARE DAY statt. Die Veranstaltung dient der Information und besseren Vernetzung von Software-Unternehmen und Software-Abteilungen von Unternehmen aller Branchen.

Der erste SOFTWARE DAY des „Verbandes Österreichischer Software Industrie“ (VÖSI) wird am 20. September 2017 bei Microsoft am Standort Wien stattfinden.

Das neue Format soll vor allem Geschäftsführern, ManagerIn und Mitarbeitern von Unternehmen aus der Software-Industrie sowie Software-Abteilungen aller Branchen ansprechen und bietet in drei parallel laufenden Bereichen eine breite Themenpalette.



Damit fügt sich der SOFTWARE DAY nahtlos in das VÖSI Jahresmotto der Vermittlung digitaler Kompetenzen. VÖSI-Präsident Peter Lieber: "Mit dem VÖSI SOFTWARE DAY wandeln wir einen unserer bewährten, abendlichen Branchentalks in eine Tagesveranstaltung um. Das gibt uns die Möglichkeit, ein breiteres Spektrum an zielgruppenorientierten Inhalten zu vermitteln und unseren Bildungsauftrag weiter zu entwickeln. Durch die parallel angelegten Bereiche ist es uns auch möglich, relevante Inhalte für die unterschiedlichen Interessen unserer Zielgruppe zu präsentieren."

Information und Vernetzung

Wie bei allen seinen Veranstaltungen verbindet der VÖSI auch beim SOFTWARE DAY Information mit Vernetzung. Als wichtige Themen stehen im neuen Format Themen wie die EU-Datenschutzverordnung, die Beherrschung der zunehmenden Komplexität in Softwareprojekten oder auch die gezielte Vermarktung von Software im Mittelpunkt.



"Am Weg in die digitale Wirtschaft steht Software im Mittelpunkt, daher müssen sich immer mehr Unternehmen intensiver mit dem Thema befassen. Als traditioneller Dreh- und Angelpunkt der österreichischen Software Industrie lädt der VÖSI mit seinem SOFTWARE DAY vor allem auch ManagerInnen dazu ein, Software als wichtige Ressource für den Unternehmenserfolg zu entdecken und zu nutzen. Besuchen Sie uns am 20. September und fragen Sie die führenden Software-ExpertInnen, wie Sie mit Software Ihr Geschäft weiter ausbauen können", so Lieber.

Kosten & Anmeldung

Die Teilnahme als VÖSI Mitglied ist kostenfrei! Die Teilnahme als Nicht Mitglied ist kostenpflichtig und beträgt 299 Euro. Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Präsentationsunterlagen, Pausenerfrischungen sowie das Mittagessen. Hier gehts zur Anmeldung.